  4. Bauarbeiten: Stopp auf der Autobahn 9 bei Coswig geplant

In der Nacht zum Freitag wird wegen Arbeiten kurzzeitig gesperrt. Womit Autofahrer rechnen müssen.

09.12.2025, 17:17
Auf der Autobahn 9 bei Coswig ist in der Nacht zum Freitag ein Verkehrsstopp geplant.
Auf der Autobahn 9 bei Coswig ist in der Nacht zum Freitag ein Verkehrsstopp geplant. (Foto: Jonas Lohrmann)

Coswig/MZ. - In der Nacht zum Freitag kommt es laut Autobahn-Niederlassung Ost zwischen 20 und 3 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Rastplatz „Kliekener Aue“ und der Anschlussstelle Coswig auf der Autobahn 9 Fahrstreifensperrungen und einem kurzzeitigen Verkehrsstopp von höchstens 15 Minuten. Grund seien Arbeiten im Zuge der Fahrbahnerneuerungen bei Coswig, hieß es von der Autobahn GmbH des Bundes.