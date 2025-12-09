Coswig/MZ. - In der Nacht zum Freitag kommt es laut Autobahn-Niederlassung Ost zwischen 20 und 3 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Rastplatz „Kliekener Aue“ und der Anschlussstelle Coswig auf der Autobahn 9 Fahrstreifensperrungen und einem kurzzeitigen Verkehrsstopp von höchstens 15 Minuten. Grund seien Arbeiten im Zuge der Fahrbahnerneuerungen bei Coswig, hieß es von der Autobahn GmbH des Bundes.