Landkreis informiert auf seiner Website über Aufruf des Versorgers und nennt als Grund eine Havarie am Fernwassersystem.

Wasserversorgung in Sachsen-Anhalt

Wasser ist kostbar. In Wittenberg wird aus aktuellem Anlass jetzt zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser aufgerufen.

Wittenberg/MZ. - Über einen Aufruf der Stadtwerke Wittenberg zum sparsamen Umgang mit Trinkwasser im Versorgungsgebiet im Bereich der Lutherstadt informiert am 28. März der Landkreis Wittenberg auf seiner Website. Wie es heißt, sind aufgrund einer Havarie am Fernwassersystem vonseiten des Vorlieferanten Reparaturmaßnahmen erforderlich geworden, die nach dessen Angaben länger als ursprünglich geplant andauern. Ein genauer Zeitpunkt, wann die Maßnahme abgeschlossen sein wird, konnte am Vormittag des 28. März noch nicht benannt werden.

„Wir können leider aktuell nicht ausschließen, dass es im Laufe des Tages zu Druckschwankungen bis hin zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Versorgung mit Trinkwasser kommen kann. Dem Entgegenzuwirken rufen wir ab sofort alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in unserem Netzgebiet zum äußerst sparsamen Umgang mit Trinkwasser auf“, wird Thomas Grabe, Technischer Leiter der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg, zitiert. Man sei in enger Abstimmung mit der Stadt Wittenberg und dem Landkreis Wittenberg zum aktuellen Stand und der weiteren Vorgehensweise, hieß es weiter.

Das Netzgebiet der Stadtwerke umfasst den Angaben zufolge die Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet der Lutherstadt Wittenberg sowie den Ortschaften Griebo, Apollensdorf, Reinsdorf, Dobien, Braunsdorf, Nudersdorf, Schmilkendorf, Mochau mit Thießen sowie den Wittenberger Ortsteilen Trajuhn, Labetz und Wiesigk. Aktuelle Informationen werden unter anderem über www.stadtwerke-wittenberg.de und über die Social Media Kanäle der Stadtwerke veröffentlicht. Ebenso soll darüber informiert werden, wann die Reparaturmaßnahme abgeschlossen ist.

Um Trinkwasser zu sparen wird unter anderem geraten, Geschirrspüler und Waschmaschine nicht zu nutzen, zu duschen statt zu baden oder beispielsweise bei der Toilettenspülung die Wasserspartaste zu benutzen. Außerdem wird die Überprüfung eigener Trinkwasserreserven im Haushalt empfohlen.