Ab diesem Wochenende zählt drei Wochen jeder Kilometer bei der Aktion Stadtradeln in Wittenberg. Doch die Vorfreude wird von Beschwerden getrübt. Wie die Stadt auf die Kritik reagiert.

Stadtradeln in Wittenberg – Bürger beklagen schlechte Radwege vor dem Start

Durch die parkenden Autos wird es zusätzlich in der Lutherstraße in Wittenberg sehr eng.

Wittenberg/MZ. - Mit großer Vorfreude blicken viele Wittenberger auf das bevorstehende Stadtradeln, das vom 31. August bis zum 20. September stattfindet. In diesen drei Wochen sollen gemeinsam Kilometer gesammelt werden, um etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit zu tun. Doch kurz vor Beginn der Aktion häufen sich besorgte Leserstimmen, die den Zustand der Radwege in Wittenberg kritisieren. Die MZ hat diese Beschwerden untersucht und bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was unternommen wird, um die Situation vor dem Start zu verbessern.