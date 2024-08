Wittenberg/MZ. - Drei Wochen lang zählt jeder gefahrene Kilometer: Stadt- und Kreisverwaltung sowie zahlreiche regionale Unternehmen treten gegeneinander im „Stadtradeln“ an, um den Wettbewerb zu gewinnen. In Wittenberg wird das Fahrrad herausgeholt für den sportlichen Wettstreit, bei dem nicht nur Ehrgeiz und Teamgeist gefragt sind, zugleich will er auch in eine nachhaltigere Zukunft führen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, als ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufkam und es positive Resonanz von Bürgern, Unternehmen und Vereinen gab, geht der Wettbewerb jetzt in die zweite Runde: „Wen der sportliche Ehrgeiz packt, der sollte sich anmelden“, betont der parteilose Oberbürgermeister Torsten Zugehör.

Jede Fahrt zählt

Vom 31. August bis zum 20. September haben alle, die sich Wittenberg verbunden fühlen, die Chance, in die Pedale zu treten und Kilometer zu sammeln. Dabei ist es egal, ob man in der Stadt wohnt, arbeitet oder einfach seine Freizeit hier verbringt, wie Zugehör erklärt. Jeder gefahrene Kilometer zählt, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder während einer Freizeit.

Darüber hinaus gibt es bei dem Wettbewerb auch die Möglichkeit ein Team zu gründen und sich so untereinander zu messen. Diejenigen, die kein eigenes Team gründen möchten, können sich dem bereits vorhandenen offenen Team der Stadt anschließen und gemeinsam für eine gute Platzierung kämpfen.

Vergangenes Jahr war die Aktion ein großer Erfolg, wie Projektkoordinatorin Enikö Andersen resümiert. Insgesamt nahmen 656 Radler in 53 Teams teil und legten 137.573 Kilometer zurück, wodurch 22 Tonnen CO2 eingespart wurden. Auch dieses Jahr haben sich bereits 222 Teilnehmer registriert, darunter fahren einige für Unternehmen wie SKW Piesteritz, die Stadtwerke, Feldbinder und Wikana. Kreative Teamnamen wie „Kettenflitzer“, „Radelnde Rentner“, „Asphaltflitzer“ und „Stadtrand Radler“ zeigen laut Matthias Marx, dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen (AGFK) den Spaß am Wettbewerb.

Zum Auftakt am 31. August plant die Stadtverwaltung, wie im vergangenen Jahr, eine gemeinsame Tour. Los geht es um 13.45 Uhr im Arthur-Lambert-Stadion, wo gleichzeitig die Feierlichkeiten zum 75. Vereinsjubiläum des TSG Wittenberg stattfinden, wie Projektkoordinatorin Aileen Jenau erklärt. Nach der offiziellen Begrüßung starten die Teilnehmer dann ihre etwa elf Kilometer lange Tour. Diese führt über den Elberadweg bis zum Luthersbrunnen, vorbei am ehemaligen Bahnbetriebswerk und zurück in die Innenstadt, wo die Tour beim Lutherstraßenfest ihren Abschluss findet.

Chance auf Gewinne

Innerhalb der 21 Tage geht es darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt für das Klima, die Gesundheit und die Förderung des Radverkehrs in der Stadt. Neben dem sportlichen Aspekt und dem Umweltgedanken bietet das Stadtradeln auch die Chance auf Preise, die unter den Teilnehmern verlost werden. Interessierte Bürger können sich hier anmelden.