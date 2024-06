Stadtfest in Wittenberg Kleine Darsteller beteiligen sich am Kinderfestumzug zu „Luthers Hochzeit“ - Was sie erzählen

Kleine Darsteller ganz groß: Rund 350 Heranwachsende beteiligen sich am Sonntag am Kinderfestumzug in Wittenberg. Hauptattraktion ist das kleine Lutherpaar. Sie ernten reichlich Jubel von den Zuschauern.