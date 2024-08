Coswig/MZ. - Am Mittwochmorgen herrscht in Coswig noch emsiges Treiben. Die letzten Details für das Stadtfest werden geklärt: Wo werden die Toiletten platziert? Wer kümmert sich um die Beleuchtung? Und wie genau sollen die Zäune aufgestellt werden? Doch in diesem Jahr sind die Vorbereitungen weit mehr als Routine. Das schockierende Messerattentat in Solingen hat in ganz Deutschland Spuren hinterlassen und zeigt, wie real die Gefahr von Gewalt auf öffentlichen Veranstaltungen nach wie vor ist. Was die Stadt beim Sicherheitskonzept angepasst hat und worauf sich Besucher einstellen müssen.

