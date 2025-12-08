Wittenberg/MZ/CUS. - Gerade in der Vorweihnachtszeit reduziert die Wittenberger Stadtverwaltung die Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Vom kommenden Montag an, 15. Dezember, wird der Parkplatz in der Wallstraße für den Verkehr gesperrt. Die Stadt spricht vom östlichen Teil des Parkplatzes.

Konkret geht es um die Parkmöglichkeiten an der Wallstraße, die in Höhe Leucorea beginnen und bis an die Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ heranreichen. Wer dort regelmäßig sein Auto abstellt weiß, dass bereits einige Parkreihen gesperrt sind. Das ist die Baustelleneinrichtung der Stiftung Luthergedenkstätten.

Baustelle ist einzurichten

Hintergrund für die weitere Sperrung ist die Landesgartenschau. Auch wenn diese inzwischen um ein Jahr verschoben ist, sollen im Januar kommenden Jahres die Arbeiten für den Rohbau des neuen Multifunktionsgebäudes in der Kleingartenanlage „Am Stadtgraben“ beginnen. Die dafür erforderliche Baustelleneinrichtung – also die Fläche, die die räumliche, logistische und technische Ausstattung der Baustelle beinhaltet – soll nun Mitte Dezember auf dem Parkplatz in der Wallstraße aufgebaut werden. Davor muss laut Stadt eine zusätzliche Asphaltschicht aufgebracht werden, um die darunterliegende Fahrgasse und die Stellplätze vor möglichen Beschädigungen zu schützen. „Der Einbau von Asphalt ist abhängig von der Witterung und somit nicht im Winter möglich“, heißt es in der Pressemitteilung. Würde er erst im Frühjahr aufgebracht, „würden sich alle Baumaßnahmen in der Kleingartenanlage um mehrere Monate verzögern“.

Wegen des erhöhten Bedarfs an Parkplätzen in der vorweihnachtlichen Altstadt will die Stadt allerdings bis zum 11. Januar noch einen Bereich – das sind einige Reihen, die sich unmittelbar an die schon existierende Baustelleneinrichtung der Lutherstiftung anschließen – frei lassen. Das seien ungefähr 57 Stellplätze, heißt es. Ab 11. Januar gilt Vollsperrung. Diese soll wegen weiterer Umgestaltungen bis zum vierten Quartal 2027 nötig sein. Nicht gesperrt sind die Stellplätze von der Straße Am Stadtgraben her bis zur Baustelleneinrichtung der Luthergedenkstätten.

Ohne Zeitbegrenzung

Die Stadt hebt außerdem die Begrenzung der Parkdauer auf zwei Stunden in der Elbstraße und der Straße Am Stadtgraben auf. „Somit erhalten auch die Gewerbetreibenden der Altstadt die Möglichkeit, weiterhin für die Dauer eines Arbeitstages kostenfrei parken zu können“, heißt es. Ab 2026 sollen zudem alternative Parkplätze in Altstadtnähe für die Dauer der Bauarbeiten bereitgestellt werden.