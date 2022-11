Wittenberg/MZ - Der Kreissportbund (KSB) ehrt am 21. Januar die Sportler des Jahres. Die MZ unterhält sich zum Stand der Vorbereitungen mit dem KSB-Geschäftsführer Daniel Gehrt. Das Gespräch führte Michael Hübner.

Wie läuft die Kandidatensuche?

Daniel Gehrt: Sehr gut. Die Vereine können bis zum 30. November die Vorschläge beim KSB einreichen. Alle Kategorien vom Sportler über Mannschaft, ehrenamtliches Engagement, Nachwuchssportler und Nachwuchsmannschaft sind schon gut besetzt. Darüber hinaus haben fünf Vereine noch Listen mit ihren Bewerbern angekündigt. Eine Jury wird ihre Entscheidung am 8. Dezember treffen. Das Votum wird erst am 21. Januar verkündet.

Wer sitzt in dem Gremium, das die Sportler des Jahres aussucht?

Es sind Vertreter von Sport, Politik und Wirtschaft. Neben der KSB-Präsidentin entscheiden unter anderem Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör sowie die Stadtoberhäupter von Gräfenhainichen Enrico Schilling und Annaburgs Stefan Schmidt. Die Mitglieder der Jury werden in jedem Jahr rotieren.

Was wird neu bei dem aktuellen Event sein?

Aus der traditionellen Sportlergala wird ein Sportlerball. Es ist eine Party für den Sport erstmals mit einer Liveband. Der Ehrengast ist Rico Freimuth, Vizeweltmeister im Zehnkampf.

Rico Freimuth ist der Stargast bei der Sportlerehrung in Wittenberg. (Foto: dpa)

Damit tragen wir der starken Lauf- und Leichtathletikszene im Kreis Rechnung. Wir haben uns schon einmal vergeblich um Freimuth bemüht. Jetzt hat es geklappt. „Die Eventstimme“, ein in der Sportszene bekannter Sprecher, wird den Abend professionell moderieren. Es gibt auch kleinere Änderungen in den Kategorien. So werden die Nachwuchssportler bis zwölf Jahre ermittelt. Warum das so ist, werden wir beim Ball erläutern. Und jeder, der für das Ehrenamt nominiert ist, erhält auch einen Preis. Darüber hinaus wird der Landrat Christian Tylsch „Besondere Verdienste im Sport“ würdigen.

Mit der Wittenberger Olympianacht wurden neue Maßstäbe in Sachen Sportlerehrung gesetzt. Können Sie das noch toppen?

Beide Events sind überhaupt nicht vergleichbar. Bei der Olympianacht wurden vor allem die Helden von einst im Bereich Leistungssport geehrt. Bei uns steht der Breitensport im Mittelpunkt, auch der aktuelle Leistungssport.

Breitensport ist ein wunderbares Stichwort. Der größte Verein des Landkreises hat angekündigt, im Mai genau wie der KSB einen Nachtlauf durchführen zu wollen. Die Vereinsankündigung führte zu einer nach Ihren Angaben internen Sitzung des KSB-Präsidiums. Was ist der Stand der Dinge?

Die Meinungsverschiedenheiten mit dem SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz sind ausgeräumt worden. Der SV hat in der vergangenen Woche seine Homepage Wittenberger Nachtlauf aus dem Netz genommen. Traditionell organisieren und führen wir den Nachtlauf durch. Das wird wie geplant am 20. Mai geschehen. Das Event steht auch im Laufkalender für 2023, das heißt, es gibt selbstverständlich auch Punkte für die Rangliste.

Es läuft die Fußball-WM. Über was wollen Sie reden: Über die Menschenrechte in Katar oder über Ihren WM-Tipp?

Die Debatten, die jetzt über Katar geführt werden, kommen zwölf Jahre zu spät. Die Fußballer haben sich Jahre auf diesen Höhepunkt in ihrer Karriere vorbereitet und sollten sich jetzt auf den Sport konzentrieren dürfen. Es ist aber für die Kicker eine schwierige Situation entstanden, wie der Streit um die Kapitänsbinde zeigt. Ich habe vor der Niederlage gegen Japan die Deutschen im Achtel- oder im Viertelfinale gesehen. Das wird jetzt aber sehr schwer. Ich glaube, Brasilien wird Weltmeister.