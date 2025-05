Warum Westdorf will, dass Aschersleben auf weitere Windenergieanlagen verzichtet

Aschersleben/MZ - Die Ortschaft Westdorf fordert die Stadt Aschersleben auf, auf den geplanten Ausbau der Windenergienutzung im Raum Aschersleben/Westdorf Einfluss zu nehmen und hat in der jüngsten Stadtratssitzung diesbezüglich einen Antrag gestellt. Dieser Antrag ist in den zuständigen Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss verwiesen worden. Dort steht er bereits für die Sitzung am kommenden Mittwoch, 7. Mai, auf der Tagesordnung.