Künstlerin Nicole Karas erschafft mit Acryl Pouring fließende Farbenspiele. Ab Mittwoch sind ihre Werke in der Bosse-Klinik in Wittenberg ausgestellt.

Die Werke der Künstlerin Nicole Karas sind bis April 2026 in der Bosse-Klinik in Wittenberg zu sehen.

Wittenberg/MZ. - Die Kunstausstellung „Pouring Art – Farbenspiele“ eröffnet am Mittwoch um 16 Uhr in der Bosse-Klinik in Wittenberg. Künstlerin Nicole Karas erzählt im Gespräch mit Lea Fischer, was ihre Kunst inspiriert und warum sie mit den Erlösen psychisch Kranke unterstützten will.