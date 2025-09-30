Moment mal Spendenaktion in Wittenberg: „Pouring Art“-Ausstellung unterstützt psychisch Kranke
Künstlerin Nicole Karas erschafft mit Acryl Pouring fließende Farbenspiele. Ab Mittwoch sind ihre Werke in der Bosse-Klinik in Wittenberg ausgestellt.
Wittenberg/MZ. - Die Kunstausstellung „Pouring Art – Farbenspiele“ eröffnet am Mittwoch um 16 Uhr in der Bosse-Klinik in Wittenberg. Künstlerin Nicole Karas erzählt im Gespräch mit Lea Fischer, was ihre Kunst inspiriert und warum sie mit den Erlösen psychisch Kranke unterstützten will.