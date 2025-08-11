Südamerikanisches Gitarren-Talent unterstützt ab sofort den Lehrkörper der Heinrich-Berger-Musikschule in Coswig. Welchen Werdegang der Neue aufweist.

Spät entdeckte Passion - Wer ab sofort den Gitarrenunterricht übernimmt

Alexander Muñoz Godoy unterstützt ab sofort das Team der Musikschule Heinrich Berger im Bereich Gitarre.

Coswig/MZ. - Das Warten der Coswiger Musikschüler hat ein Ende. Seit einigen Monaten schon suchen die Verantwortlichen der Musikschule Heinrich Berger nach einer neuen Lehrkraft im Bereich Gitarre. An diesem Montag, 11. August, nimmt nun Alexander Muñoz Godoy seine Tätigkeit auf und besetzt damit die vakante Stelle.