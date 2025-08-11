Musikschule in Coswig Spät entdeckte Passion - Wer ab sofort den Gitarrenunterricht übernimmt
Südamerikanisches Gitarren-Talent unterstützt ab sofort den Lehrkörper der Heinrich-Berger-Musikschule in Coswig. Welchen Werdegang der Neue aufweist.
11.08.2025, 16:00
Coswig/MZ. - Das Warten der Coswiger Musikschüler hat ein Ende. Seit einigen Monaten schon suchen die Verantwortlichen der Musikschule Heinrich Berger nach einer neuen Lehrkraft im Bereich Gitarre. An diesem Montag, 11. August, nimmt nun Alexander Muñoz Godoy seine Tätigkeit auf und besetzt damit die vakante Stelle.