weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Sind die Schließfächer sicher?: Sparkasse Wittenberg testet mit Spezialbohrern: Was das Ergebnis ist

Sind die Schließfächer sicher? Sparkasse Wittenberg testet mit Spezialbohrern: Was das Ergebnis ist

Die Sparkasse Wittenberg hat vor dem Hintergrund des filmreifen Einbruchs in Gelsenkirchen vorsichtshalber die eigenen Sicherheitssysteme unter die Lupe genommen: Wie das abgelaufen ist.

Von Marcel Duclaud 17.02.2026, 05:30
Sparkassen-Vorstand Thomas Arndt in der Geschäftsstelle Am Alten Bahnhof in Wittenberg
Sparkassen-Vorstand Thomas Arndt in der Geschäftsstelle Am Alten Bahnhof in Wittenberg (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ. - Die Sparkasse Wittenberg geht auf Nummer sicher. Mit unterschiedlichen Bohrgeräten sind Tresore in mehreren Filialen angebohrt worden. „Wir wollten einfach wissen, ob das, was wir für theoretisch unmöglich halten, auch praktisch unmöglich ist“, begründet Vorstandsvorsitzender Thomas Arndt das Vorgehen.