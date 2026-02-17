Die Sparkasse Wittenberg hat vor dem Hintergrund des filmreifen Einbruchs in Gelsenkirchen vorsichtshalber die eigenen Sicherheitssysteme unter die Lupe genommen: Wie das abgelaufen ist.

Sparkasse Wittenberg testet mit Spezialbohrern: Was das Ergebnis ist

Sparkassen-Vorstand Thomas Arndt in der Geschäftsstelle Am Alten Bahnhof in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Die Sparkasse Wittenberg geht auf Nummer sicher. Mit unterschiedlichen Bohrgeräten sind Tresore in mehreren Filialen angebohrt worden. „Wir wollten einfach wissen, ob das, was wir für theoretisch unmöglich halten, auch praktisch unmöglich ist“, begründet Vorstandsvorsitzender Thomas Arndt das Vorgehen.