Die Sparkasse Wittenberg steht vor wichtigen Änderungen. Neue Regeln betreffen nicht nur die AGB, sondern auch den Zahlungsverkehr. Was jetzt auf alle Kontoinhaber zukommt.

Post an alle Kunden

Thomas Arndt (links) und Ralf Müller von der Sparkasse erklären, warum alle Kunden Post von der Bank bekommen – und was sich im Oktober ändert.

Wittenberg/MZ - Zahlreiche Kunden der Sparkasse Wittenberg erhalten in den kommenden Tagen Post von ihrer Bank, ganz gleich, ob sie Online-Banking nutzen oder nicht. Grund ist eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Doch das ist nicht die einzige Neuerung: Ab Oktober treten neue Regeln für den Zahlungsverkehr in Kraft, mit direkten Auswirkungen auf den Alltag der Bankkunden. Was das für alle bedeutet.