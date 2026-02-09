Anderswo stehen aus Kostengründen nicht mehr genutzte Gebäude schon mal zur Disposition. Wie Kirchengemeinden im Raum Wittenberg mit den zahlreichen Sakralbauten umgehen.

Hans-Jakob Schröter ist Pfarrer des Kirchspiels Dobien und hier zu sehen in der Winterkirche der Christuskirche, die zum Kirchspiel gehört.

Wittenberg/MZ. - Mit 95.000 Euro schlägt die derzeit laufende Restaurierung der großen Orgel in der Christuskirche Wittenberg zu Buche. Nach Auskunft von Pfarrer Hans-Jakob Schröter vom Kirchspiel Dobien, zu dem die Kirche an der Dessauer Straße gehört, kommen je 30.000 Euro aus dem Orgelfonds der Evangelischen Landeskirche Mitteldeutschlands (EKM) und vom Evangelischen Kirchenkreis Wittenberg. Die Gemeinde muss 35.000 Euro aufbringen.