Die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen absolvieren den siebenten Umwelttag. Was die Kinder erleben und sie sammeln.

So setzen sich Kinder- und Jugendfeuerwehren für die Umwelt ein.

Ehrenamt in Gräfenhainichen

Der Umwelttag der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen fand am Sonnabend statt.

Gräfenhainichen/MZ. - Pünktlich 9 Uhr am Sonnabendmorgen konnte Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) zusammen mit Ortsvorsteherin Christel Lück (Die Linke), dem Stadtwehrleiter Steffen Pluhm-Jude und Kreisbrandmeister Peter von Geyso sowie Stadtjugendwartin Julia Matzke den Umwelttag der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen eröffnen. Alljährlich im April legen die Jungen und Mädchen einen Tag ein, in dem sie in einem Ortsteil der Stadt für Ordnung und Sauberkeit sorgen.

Dies geschah nun bereits zum siebenten Mal. Am Sonnabend war die Kernstadt Gräfenhainichens Ziel der Aktion. Immerhin 53 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren starteten in ihren „Einsatzsachen“, um klar Schiff zu machen. Sie kamen aus den Ortsteilen Jüdenberg, Möhlau, Schköna, Tornau, Zschornewitz und aus der Kernstadt selbst. Nach der Eröffnung wurden an die jungen Helfer noch ein Paar Nitril-Einweg-Handschuhe ausgegeben, die die Kinder unter ihre Einsatzhandschuhe, die zur Grundausstattung gehören, ziehen sollten, um beim Müll sammeln sicher zu sein.

Es wird viel Müll gesammelt. (Foto: Klitzsch)

Dann ging es los. Drei Hauptsammelareale wurden abgesucht. Eine Strecke um Mescheide, um den Barbarasee und zwischen der roten und der gelben Aussichtsplattform am Gremminer See. Ausgestattet mit ausreichend Müllsäcken gingen die Kids mit Elan ans Werk. Kein Gebüsch war dicht genug, um die Hinterlassenschaften der Gesellschaft dort nicht doch herauszufischen und in den Mülltüten unterbringen. Das Wetter passte und der Spaß war groß. Waren die Tüten voll, wurden sie abgeholt. Auch wenn Teile, wie Autoreifen nicht hereinpassten. Der Landkreis stellte einen Container, der bis kurz vor 12 Uhr mit über vier Kubikmetern Müll gefüllt war.

Denn dann war Schluss für dieses Jahr und auf die Kinder und Betreuer wartete im Gräfenhainichener Gerätehaus ein Grill voller Bratwürste. Nächstes Jahr geht es in die achte Runde.