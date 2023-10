Andrea Hackl-Kleinschmidt bildet derzeit zwei Mediziner in ihrer Gräfenhainichener Praxis aus. Warum sie dies tut.

So kämpft eine Ärztin aus Gräfenhainichen gegen den Ärztemangel

Gräfenhainichen/MZ. - „Ich will noch nicht aufhören“, betont Andrea Hackl-Kleinschmidt ausdrücklich. Auch wenn das Gerücht in Gräfenhainichen schon umgeht. Da ist das Städtchen in der Dübener Heide dann doch ein Dorf. Die Allgemeinmedizinerin sieht sich jedoch noch für mindestens zehn Jahre im Berufsleben. Denn ihr Beruf macht ihr Spaß und sie trägt Verantwortung dafür. Deshalb sorgt sie nun vor.