  Wirtschaft im Landkreis Wittenberg: SKW Piesteritz: Industrie kämpft ums Überleben, Forderung nach Sofortmaßnahmen

Wirtschaft im Landkreis Wittenberg SKW Piesteritz: Industrie kämpft ums Überleben, Forderung nach Sofortmaßnahmen

Vertreter regionaler Unternehmen treffen sich auf Initiative des Landkreises. Dabei ist auch der Ministerpräsident. SKW-Geschäftsführer fordert Maßnahmen, um die Wirtschaft zu schützen.

Von Marcel Duclaud 25.11.2025, 10:31
Der Landkreis hat am Montag größere Unternehmen der Region zu einem Treffen eingeladen. Es geht um Probleme und die Lage in den Firmen.
Der Landkreis hat am Montag größere Unternehmen der Region zu einem Treffen eingeladen. Es geht um Probleme und die Lage in den Firmen. (Foto: M. Duclaud)

Wittenberg/MZ. - Teile der regionalen Wirtschaft stehen beträchtlich unter Druck. Nicht zuletzt das ist eines der Ergebnisse des jüngsten Business-Frühstücks, zu dem der Landkreis in die neue Kaffeerösterei im martas-Hotel am Montagvormittag eingeladen hat.