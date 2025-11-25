Eil
Wirtschaft im Landkreis Wittenberg SKW Piesteritz: Industrie kämpft ums Überleben, Forderung nach Sofortmaßnahmen
Vertreter regionaler Unternehmen treffen sich auf Initiative des Landkreises. Dabei ist auch der Ministerpräsident. SKW-Geschäftsführer fordert Maßnahmen, um die Wirtschaft zu schützen.
25.11.2025, 10:31
Wittenberg/MZ. - Teile der regionalen Wirtschaft stehen beträchtlich unter Druck. Nicht zuletzt das ist eines der Ergebnisse des jüngsten Business-Frühstücks, zu dem der Landkreis in die neue Kaffeerösterei im martas-Hotel am Montagvormittag eingeladen hat.