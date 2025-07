Gewaltserie in der Wittenberger Kreuzstraße und Umgebung: Ein Radfahrer wird überfallen, ein Jugendlicher mehrfach attackiert und ein Fußballspiel eskaliert. Was alles an einem Abend passiert ist.

Serie brutaler Angriffe unter Gruppen in Wittenberg – das ist bekannt

Raub, Körperverletzung und Angriffe auf Jugendliche fordern am Freitagabend zahlreiche Polizei-Einsätze.

Wittenberg/MZ. - In der Wittenberger Kreuzstraße und Umgebung ist es am Freitagabend zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, an denen teils größere Gruppen beteiligt waren.

Gewalttätiger Raubüberfall auf Radfahrer in Kreuzstraße

Gegen 17 Uhr wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein 26-jähriger Radfahrer in der Kreuzstraße auf Höhe der Pestalozzi-Förderschule Opfer eines Raubüberfalls. Drei bislang unbekannte Männer sollen den Mann zunächst angesprochen und dann attackiert haben. Einer habe ihn an seiner Bauchtasche gezogen, woraufhin er stürzte.

Zwei Täter seien danach mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und entwendeten die Bauchtasche. Ein Zeuge habe die Täter mit lauten Rufen in die Flucht schlagen können. Ein 18-Jähriger wurde wenig später als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, aber wieder entlassen. Der 26-Jährige blieb unverletzt, seine Brille wurde jedoch beschädigt. Die Tasche tauchte in der Nähe des Tatorts wieder auf. Es fehlte jedoch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Jugendlicher in Wittenberg von Gruppe zusammengeschlagen

Etwa eine halbe Stunde später kam es nur wenige Meter entfernt erneut zu einer Gewalttat. Ein 17-Jähriger sei vor einem Wohnblock in der Kreuzstraße von einer siebenköpfigen Gruppe attackiert worden. Nach einem kurzen Gespräch mit einem der Unbekannten sei der Jugendliche zu Boden gestoßen und anschließend geschlagen und getreten worden. Die Angreifer flüchteten danach in unterschiedliche Richtungen. Laut Polizei sollen die Täter zwischen 16 und 20 Jahre alt und männlich gewesen sein.

Wiederholte Gewalt: 17-Jähriger erneut attackiert

Gegen 18.20 Uhr wurde der 17-Jährige erneut Opfer einer Attacke. Zwei Personen sollen ihn aus einer größeren Gruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein 38-jähriger Mann, der den Vorfall filmen wollte, sei ebenfalls angegriffen worden.

Die mutmaßlichen Täter, ein 15- und ein 42-Jähriger, erschienen später am Tatort. Sie gaben an, dass der 17-Jährige sie zuvor bedroht und so zum Handeln provoziert habe.

Eskalation bei Fußballspiel: Gruppe soll unreifes Obst geworfen haben

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr im Bereich eines Fußballfeldes in der Dr.-Behring-Straße. Zunächst hätten zwei Gruppen, eine sechsköpfige mit westeuropäischem und eine zehnköpfige mit südeuropäischem Erscheinungsbild, gemeinsam Fußball gespielt.

Dabei sei es zu einem verbalen Streit gekommen und die Gruppen trennten sich. Später seien drei Mitglieder der südeuropäischen Gruppe zurückgekehrt und hätten die anderen mit unreifem Obst beworfen. Drei Tatverdächtige im Alter von elf, 15 und 16 Jahren hat die Polizei namentlich erfasst.