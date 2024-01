Der CVJM Wittenberg stellt Beherbergungsbetrieb im Gloecknerstift ein. Was das mit dem Gästebeitrag zu tun hat und wie die Räume im rückwärtigen Teil des Hauses in Zukunft genutzt werden sollen.

Stadtkirchenpfarrer Fabian Mederacke strebt eine neue Nutzung der Herberge im Gloecknerstift des CVJM Wittenberg an. In diesen rückwärtigen Teil des Hauses zieht demnächst eine Senioren-WG.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Wittenberg hat seinen Beherbergungsbetrieb in dem von ihm betriebenen Gloecknerstift beendet. Ein Grund ist nach Auskunft von Fabian Mederacke, Vereinsvorsitzender und Stadtkirchenpfarrer, der Gästebeitrag. Die Abgabe wurde in Wittenberg im April 2023 eingeführt. Sie beträgt zwei Euro pro Gast und Nacht, wird von Beherbergungsbetrieben erhoben und an die Stadt abgeführt.