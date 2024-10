Wittenberg/MZ. - In Bitterfeld fand der Überprüfungswettkampf des Landesschwimmverbandes Sachsen-Anhalt statt. Zehn Vereine mit insgesamt 115 Athleten nahmen an diesem Wettkampf der Landesstützpunkte der Klassen eins bis acht teil. Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz war mit 20 motivierten Schwimmern vertreten, die sich mit insgesamt 91 Starts in einem großen Teilnehmerfeld beweisen durften.

Für viele der jungen Sportler war dies der erste Wettkampf nach der Sommerpause. Besonders stolz ist der Verein darauf, dass bei diesem Event die neuen Vereinsbadekappen eingeweiht werden konnten, die im Becken nicht nur gut zu sehen, sondern auch repräsentativ waren. Ein starkes Zeichen des Teamgeistes.

Trotz der langen Pause und der sehr warmen Schwimmhalle konnten die SV-Athleten viele zufriedenstellende Zeiten erzielen, darunter auch einige persönliche Bestleistungen. Hervorzuheben ist die Leistung von Janos Vier (Jahrgang 2015), der erst seit dem Sommer mit beim SV trainiert und bereits mit einem beeindruckenden dritten Platz über 25 m Brustbeine belohnt wurde. Auch Nele Hörold (2016) zeigte durch ihre Fleißarbeit im Training eine starke Performance und erkämpfte sich ebenfalls einen dritten Platz.

Eine herausragende Leistung lieferte Anni Bohne (2017), die an ihre Erfolge vom vergangenen Jahr anknüpfte und gleich dreimal den ersten Platz sowie einmal den zweiten Platz belegte. Ihre Vereinskollegin Annabelle Fehse (2017) überzeugte ebenfalls mit ihrem ersten Platz über 25 m Rückenbeine.

Für Alannah Schwarz (2015) war es der erste Wettkampf, und obwohl es für sie noch nicht für eine Podiumsplatzierung reichte, erzielte sie vielversprechende Zeiten. Mailin (2016), die nach einer Verletzungspause mit reduziertem Training antrat, konnte eine große Verbesserung zeigen und sich über einen dritten Platz in 25 m Kraul freuen. Auch Hagen überzeugte mit starken Zeiten und sicherte sich einen dritten Platz.

Ein besonderer Dank gilt den SV-Kampfrichtern und den Trainern, die durch ihren Einsatz zum reibungslosen Ablauf des Wettkampfs beigetragen haben.

„Alles in allem war es ein gelungener Start in die neue Wettkampfsaison, bei dem die SV-Schwimmer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten,“ lautet das SV-Fazit in einer Pressemitteilung an die MZ.