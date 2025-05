Anlässlich des Kriegsendes vor 80 Jahren gibt es im „Haus der Alltagsgeschichte“ kurz vor dem 8. Mai in Wittenberg eine Lesung. In einem Gespräch geht es auch um den Umgang mit Russland im Hier und Heute.

Mit Deutschen und Russen in Mitteldeutschland befasst sich die Dauerausstellung „Wegzeichen – Zeitzeichen“ im Haus der Alltagsgeschichte in Wittenberg. In dem Museum wurde jetzt an den 8. Mai 1945 erinnert.

Wittenberg/MZ. - „Bundestag schließt Russland von Gedenken aus“, so titelte unlängst ein Beitrag. Thema war der heutige 8. Mai, an dem sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Naziterror jährt. Berichten zufolge hatte das Auswärtige Amt in einer Handreichung von einer Teilnahme russischer und belarussischer Vertreter an der Gedenkstunde abgeraten.

„Und es gibt keine Gnade“

Grund sei die Befürchtung gewesen, Russland, das seit 2022 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, könnte das Gedenken „instrumentalisieren“. Bei Besuchern einer Veranstaltung am Dienstag dieser Woche im „Haus der Alltagsgeschichte“ in Wittenberg stößt so etwas auf Unverständnis. Von einer Missachtung von 27 Millionen toten sowjetischen Menschen spricht etwa ein älterer Herr. Eine Frau, Jahrgang 1934, sagt, sie schäme sich für dieses Land, weil russische Menschen am Gedenken nicht teilnehmen dürften.

Vorausgegangen ist zu diesem Zeitpunkt eine Lesung von Christel Panzig: Die Historikerin und Chefin des Pflug-Vereins, der das kleine Museum in der Schlossstraße betreibt, hat aus dem gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Panzig verfassten und 2004 publizierten Beitrag „Die Russen kommen!“ vorgetragen. Es sind Erinnerungen von Menschen, die in Wittenberg und Umgebung das Kriegsende erlebt haben. Die Kapitel tragen Titel wie „Off Uhren waren se janz verrückt“, „Uri’, ,Uri’ und Fahrrad“ oder „Andere sind auch vergewaltigt worden“. Gelesen wird auch aus Briefen von Rotarmisten, einer schrieb: „Und es gibt keine Gnade, in keinem Haus.“

Im Zentrum der Forschung stehe nicht die große Politik

Den Blick in die Gegenwart richtet an diesem Tag Florian Thomas. Der Lehramtsstudent für Geschichte, der schon früher für das Haus der Alltagsgeschichte tätig war, spürt der Frage nach, welche Rolle ein zeitgeschichtliches Museum „im Spannungsfeld zwischen Erinnerungskultur und Geschichtspolitik“ einnehmen kann. Das Haus in Wittenberg jedenfalls beschäftige sich seit über 30 Jahren mit den „Ambivalenzen historischer Erinnerung“. Im Zentrum der Forschung stehe nicht die große Politik, sondern das Leben einfacher Menschen.

Christel Panzig und Florian Thomas im Haus der Alltagsgeschichte: Sie haben zur Gedenkveranstaltung im Vorfeld des 8. Mai eingeladen. (Foto: Corinna Nitz)

Was den 8. Mai angeht, so sei um die Deutungshoheit über diesen Tag in Deutschland seit jeher gerungen worden. Thomas: „Mit der Teilung in zwei deutsche Staaten entstanden nach 1945 auch zwei konkurrierende Narrative.“ Der anfänglichen „Verdrängung im Westen stand staatlicher Antifaschismus im Osten gegenüber“. Einem Paradigmenwechsel habe es geglichen, dass „ausgerechnet“ Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes vom Tag der Befreiung sprach „und das nicht nur für die Opfer des Nationalsozialismus, sondern für die Deutschen selbst“.

Zum Blick in die Gegenwart gehört für Thomas aber auch der „Ausschluss“ des russischen und weißrussischen Botschafters von der zentralen Gedenkveranstaltung am 8. Mai in Berlin. Damit sei ein „geschichtspolitisches Fragezeichen“ gesetzt worden. Es sei ein politisches Statement und ein historischer Eingriff zugleich.

Die Aufgabe des Museums sei es, „solche Prozesse nicht durch ein moralisches Urteil, sondern durch historische Tiefenschärfe sichtbar und verständlich zu machen“, heißt es weiter in Thomas’ Vortrag. Museen seien keine „neutralen Speicher historischen Wissens“, sondern vielmehr Orte gesellschaftlicher Verständigung.

Wichtig ist es, Wissen zu vermitteln

Ein bisschen verständigt haben sich auch Gäste der Veranstaltung im Haus der Alltagsgeschichte. Dass die „Leistungsfähigkeit“ von Gedenkveranstaltungen politischer Art begrenzt sei, sagte zum Schluss eine Besucherin. Wichtiger sei es, Wissen zu vermitteln.

Zum Friedensgebet in die Schlosskirche

An das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wird am 8. Mai bundesweit erinnert, auch in Wittenberg gibt es Veranstaltungen. Die Stadt lädt um 17 Uhr ins Stadtlabor am Markt 3 ein. Nach einer Begrüßung durch den Oberbürgermeister soll es ein Programm des Gymnasiums Leucorea geben sowie eine Lesung des Vereins Wittenberger Bücherfreunde und eine kleinen Roll-up-Ausstellung „Lutherstadt Wittenberg 1945 und heute“. Die Linke organisiert um 17 Uhr ein Gedenken am Ehrenfriedhof. In der Schlosskirche gibt es um 18.30 Uhr ein Friedensgebet.