Ein heftiger Zusammenstoß hat am späten Montagabend in Kemberg für einen Großeinsatz gesorgt. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Kräften an. Der Unfallort glich einem Trümmerfeld. Was genau passiert ist.

Schwerer Verkehrsunfall in Kemberg: Transporter schleudert in Vorgarten - Audi-Fahrer schwer verletzt

Der Audi 80 blieb völlig zerstört auf der Bergwitzer Straße liegen. Der 35-jährige Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Kemberg/MZ - Ein 35-jähriger Audi-80-Fahrer ist am Montagabend, 17. November, bei einem schweren Unfall in der Bergwitzer Straße in Kemberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Mann gegen 22 Uhr frontal mit einem Kleintransporter.