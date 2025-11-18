weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Unfall mit Kettenreaktion im Harz Handy am Steuer: 36-Jähriger baut in Thale teuren und folgenschweren Crash

Dumm gelaufen ist es für einen 36-Jährigen am Montagabend (17. November) in Thale (Harz): Weil er mit seinem Mobiltelefon hantierte, schrottete er am Ende mehrere Autos. Und das ist längst noch nicht alles.

Von Dennis Lotzmann 18.11.2025, 12:35
Das Foto macht den Unfallhergang deutlich: Der Peugeot-Fahrer kam in Thale nach links von der Fahrbahn ab, krachte in den dort geparkten Renault und schob diesen gegen einen dahinter abgestellten VW.
Das Foto macht den Unfallhergang deutlich: Der Peugeot-Fahrer kam in Thale nach links von der Fahrbahn ab, krachte in den dort geparkten Renault und schob diesen gegen einen dahinter abgestellten VW. Foto: Polizei

Thale. - Lautes Krachen hat am Montagabend (17. November) Einwohner von Thale erschreckt und aus dem Schlaf gerissen. Ein 36-Jähriger war dort von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Fahrzeugen kollidiert.