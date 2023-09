Nach einem Raub im Juli dieses Jahres in Wittenberg hat die Polizei zwei Phantombilder veröffentlicht. Mit ihnen wird nach den beiden mutmaßlichen Tätern gesucht.

Schwerer Raub: Phantombilder veröffentlicht - So könnten die Täter aussehen (Fotos im Text)

Fahndung in Wittenberg

In der Nähe des Wittenberger Marktes hat sich ein schwerer Raub ereignet.

Wittenberg/MZ - Am Morgen des 17. Julis dieses Jahres hat sich in der Nähe des Marktplatzes in Lutherstadt Wittenberg ein schwerer Raub ereignet. Opfer war laut Polizei ein 23-jähriger Mann aus Kemberg.

Nach den bisherigen Ermittlungen befand sich der junge Mann gegen 7 Uhr an einer Bushaltestelle am Markt, als sich zwei unbekannte männliche Täter neben ihm niederließen.

Einer der Unbekannten forderte den Kemberger nach Angaben der Polizei zur Herausgabe von Wertgegenständen auf, während der andere ihn mit einem messerähnlichen Gegenstand bedrohte.

Der Geschädigte übergab Bargeld und Wertgegenstände im mittleren zweistelligen Bereich. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

So könnte einer der Räuber aus Wittenberg aussehen. (Foto: Polizei)

Beide Verdächtige werden als etwa 17 bis 19 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß beschrieben. Zudem seien beide schlank.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei den zweiten Räuber aus Wittenberg. (Foto: Polizei)

Die Ermittlungsbehörden veröffentlichten mittlerweile Phantombilder der unbekannten Täter und appellieren an die Öffentlichkeit, Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort dieser Personen zu machen.

Hinweise können an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.

Die Polizei hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung, um diesen Fall aufzuklären.