  Bergung dauert bis zum Nachmittag: Schwerer Lkw-Unfall bei Rackith: Fahrer kollidiert mit Baum und kippt um - Straße stundenlang gesperrt

Bergung dauert bis zum Nachmittag Schwerer Lkw-Unfall bei Rackith: Fahrer kollidiert mit Baum und kippt um - Straße stundenlang gesperrt

Ein umgestürzter Lkw hat am Donnerstagmorgen auf der B 182 bei Rackith für eine lange Sperrung gesorgt. Der 65-jährige Fahrer konnte sich selbst befreien. Warum sich die Bergung über mehrere Stunden hingezogen hat.

Von Paul Damm Aktualisiert: 11.12.2025, 17:57
Dieser Lkw ist am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.
Dieser Lkw ist am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. (Foto: Paul Damm)

Rackith/MZ. - Am Donnerstagmorgen ist auf der B182 zwischen Rackith und der B2 ein Lastwagen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 65-jährige Fahrer gegen 8.45 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.