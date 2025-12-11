Eil
Bergung dauert bis zum Nachmittag Schwerer Lkw-Unfall bei Rackith: Fahrer kollidiert mit Baum und kippt um - Straße stundenlang gesperrt
Ein umgestürzter Lkw hat am Donnerstagmorgen auf der B 182 bei Rackith für eine lange Sperrung gesorgt. Der 65-jährige Fahrer konnte sich selbst befreien. Warum sich die Bergung über mehrere Stunden hingezogen hat.
Aktualisiert: 11.12.2025, 17:57
Rackith/MZ. - Am Donnerstagmorgen ist auf der B182 zwischen Rackith und der B2 ein Lastwagen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam der 65-jährige Fahrer gegen 8.45 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.