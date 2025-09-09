Stig Andervang gewinnt die Rallye in Bad Schmiedeberg zum dritten Mal in Folge. Neuruppin ist in der Teamwertung ganz vorn. Die Gastgeber werden knapp auf den zweiten Platz verwiesen.

Der Schwede Stig Andervang gewinnt die Rallye zum dritten Mal in Folge.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Alter Schwede! – Die Jubiläumsausgaben sind mit der 20. ADMV Rallye Kurstadt sowie der 10. ADMV Histo Rallye Kurstadt Bad Schmiedeberg Geschichte. Hatte das Aufbau-Team am Freitag noch Regen beim Präparieren der Strecken, zeigte sich Petrus am Samstag in bester Rallye-Stimmung, und so zog es nicht nur ein immens großes und anspruchsvolles Starterfeld auf die Prüfungen, sondern bei feinstem Sonnenschein auch wieder unzählige Zuschauer und Motosportfans an die Strecken.