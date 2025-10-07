Rückumwandlung ist nun beschlossen Warum Gemeinschaftsschulen in Wittenberg den Status nicht behalten dürfen
Betroffen sind zwei Schulen in Wittenberg, die „Rosa“ und Friedrichstadt. Was die Hintergründe für die Entscheidung des Kreistags sind.
Aktualisiert: 08.10.2025, 11:48
Wittenberg/MZ. - Nach vielen Mühen und mehreren Anläufen hatte die Wittenberger Friedrichstadt-Schule es damals geschafft, eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe zu werden. Der damals politisch umstrittene Prozess begann im Jahr 2015. Jetzt gelangt er offenkundig an sein Ende.