UNESCO-Welterbe kaum zu erkennen Vor dem Reformationstag : Warum die Schlosskirche Wittenberg dunkel bleibt

Ausgerechnet kurz vor dem Reformationstag: Die Schlosskirche in Wittenberg, ein Unesco-Weltkulturerbe, ist seit einigen Tagen unbeleuchtet und verschwindet so in der Dunkelheit. Was der Grund ist.