Die Hälfte der Bauzeit für die Pratauer Feuerwehrwache ist vorbei. Die Stadt nimmt das zum Anlass, um den Fortschritt vorzustellen. Allerdings zeigt sich: Es wird vermutlich teurer.

Karin Retzke und Oberbürgermeister Torsten Zugehör erläutern die Pläne für den Umbau des Feuerwehrhauses.

Pratau/MZ. - Das Interesse im Ort ist groß. Kinder rennen umher, die Bratwürste brutzeln auf dem Grill und die Uniformierten verbreiten gute Laune. Der Umbau des Feuerwehrhauses Pratau nimmt Gestalt an. Am Mittwochabend stellte die Stadtverwaltung den bisherigen Baufortschritt vor. Zu 90 Prozent sei der Rohbau inzwischen abgeschlossen, seit Mai wird an- und umgebaut. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Bau teurer wird, als geplant.