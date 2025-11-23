Sanfte Tröster auf vier Hufen Pferde als Trauerbegleitung - neues Angebot im Saalekreis
Die pferdegestützte Trauerbegleitung in Kalzendorf zeigt, wie Pferde Menschen in schweren Verlustphasen unterstützen. Fanny Ziesemann und Bianca Lützkendorf bieten ein neues Angebot im Saalekreis.
Aktualisiert: 23.11.2025, 12:57
Kalzendorf/MZ. - Ihre beiden Pferde Hektor, ein Polnisches Kaltblut, und Fauni, ein Isländer, seien zwei ganz ruhige und einfühlsame Tiere, sagt Fanny Ziesemann aus Kalzendorf. „Sie merken sofort, wenn es einem nicht gut geht.“