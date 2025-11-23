weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Trauerbegleitung mit Pferd: neues Angebot im Saalekreis startet

Die pferdegestützte Trauerbegleitung in Kalzendorf zeigt, wie Pferde Menschen in schweren Verlustphasen unterstützen. Fanny Ziesemann und Bianca Lützkendorf bieten ein neues Angebot im Saalekreis.

Von Anke Losack Aktualisiert: 23.11.2025, 12:57
Das Pferd legt den Kopf auf die Schulter von Fanny Ziesemann, als es ihr während der Ausbildung zur Trauerbegleitung gesundheitlich nicht gut ging. Ziesemann bietet auf ihrem Hof im Saalekreis künftig Trauerbegleitung mit Pferden an.   (Foto: Ziesemann)

Kalzendorf/MZ. - Ihre beiden Pferde Hektor, ein Polnisches Kaltblut, und Fauni, ein Isländer, seien zwei ganz ruhige und einfühlsame Tiere, sagt Fanny Ziesemann aus Kalzendorf. „Sie merken sofort, wenn es einem nicht gut geht.“