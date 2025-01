Abtsdorf/MZ - Am 30. Januar drangen unbekannte Täter in der Zeit von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Abtsdorf, Am Walde, ein.

Dabei wurden einzelne Schränke geöffnet und teilweise Sachen durchwühlt sowie Gegenstände umgelagert. Nach ersten Erkenntnissen sei nach Angaben der Geschädigten nichts entwendet worden.

Erst kürzlich berichtete die Wittenberger Lokalredaktion der MZ über vermehrte Einbrüche in der Wittenberger Ortschaft. Die Polizei hatte entsprechende Ermittlungen eingeleitet.