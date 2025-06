Henry Fritz Böhms Amtszeit als Brunnenherr in Querfurt endet bald. Sein ganz persönliches soziales Projekt ist pünktlich übergeben. Der Bauingenieur selbst nimmt vor allem eins mit: wie wichtig Vereine sind.

Querfurt/MZ. - Henry Fritz Böhm trägt Zwicker, Weste, Hut und wallendes Haar. Sein auffälliges Erscheinungsbild komplettiert seit einem Jahr ein besonderes Accessoire: eine auffällige Amtskette, die er nicht nur bei Festen in Querfurt präsentiert, sondern schon nach Las Vegas und Thailand ausgeführt hat. „Als ich am Flughafen kontrolliert wurde, haben sie die Kette gefunden und mich gefragt, ob ich ein Fürst sei.“ Den Adelstitel hat der 62-jährige Straßenbauingenieur zwar nicht, aber er bekleidet derzeit ein soziales Ehrenamt, das in Querfurt mindestens ebenso viel Gewicht hat: Er ist Brunnenherr.