Diebstahl im Kreis Wittenberg Einbruchserie in Abtsdorf: Das sagt die Polizei zum Stand der Ermittlungen

Schon mehrmals sind in dem noch jungen Jahr Unbekannte in Einfamilienhäuser in dem Wittenberger Ortsteil eingedrungen. Wozu die Polizei rät und was Betroffene nicht tun sollten.