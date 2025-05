Pakete empfangen oder verschicken – ganz ohne Öffnungszeiten: In Kemberg am Penny-Markt steht jetzt die erste DHL-Packstation. Was hinter dem neuen, solarbetriebenen Automatentyp steckt und warum er ganz ohne Bildschirm auskommt.

Kemberg/MZ. - Die Deutsche Post hat am Montag ihre erste DHL-Packstation in Kemberg in Betrieb genommen. Der neue Automat mit 75 Fächern steht an der Leipziger Straße 86, direkt am Penny-Markt, und kann rund um die Uhr genutzt werden. Damit erweitert das Unternehmen seinen Service für den Paketversand und -empfang in der Region, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die Packstation kommt ohne Bildschirm aus und wird ausschließlich per App gesteuert. Nutzer benötigen dafür lediglich die kostenlose „Post & DHL“-App auf ihrem Smartphone. Die Bedienung gilt als unkompliziert – eine vorherige Registrierung ist nur für den Empfang von Paketen notwendig, nicht aber für den Versand. Ein besonderes Merkmal des neuen Automaten ist seine nachhaltige Energieversorgung: Über Solarzellen auf dem Dach versorgt sich die Packstation selbstständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen.

Mit der Installation reagiert die Deutsche Post auf das veränderte Konsumverhalten: Immer mehr Menschen bestellen online und wünschen sich flexible Lösungen für den Paketempfang – besonders Berufstätige. Bundesweit betreibt die Deutsche Post derzeit mehr als 15.500 Pack- und Poststationen.