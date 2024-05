Auf der Dessauer Straße in Wittenberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem heftigen Auffahrunfall. Die Straße war voll gesperrt.

B 187 voll gesperrt: Unfall auf der Dessauer Straße in Wittenberg - Frau wird schwer verletzt

In Wittenberg ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall.

Wittenberg/MZ - In Wittenberg ereignete sich am Donnerstagmorgen um 6.40 Uhr ein heftiger Auffahrunfall.

Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Dessauer Straße in Richtung Coswig. Auf Höhe der Aral-Tankstelle beabsichtigte sie nach links in die Rheinstraße abzubiegen und musste hierbei verkehrsbedingt halten. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat das ein hinter ihr fahrender Lkw-Fahrer nicht bemerkt und ist ungebremst auf das Auto der Frau aufgefahren. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß in Richtung Rheinstraße geschleudert und kam auf dem Gehweg zum Stillstand, erklärt die Polizei weiter.

Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der 35-Jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Dessauer Straße war über mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich daher in beide Richtungen der B 187 teils massiv.

