  4. Italienische Küche in Wittenberg: Restaurant „Luthersbrunnen“ eröffnet neu – Berliner Gastronom verrät seine Pläne

Jahrelang stand der „Luthersbrunnen“ nahe des Elberadwegs leer – jetzt zieht ein Berliner Gastronom ein. Warum er ausgerechnet hier auf italienische Klassiker setzt und was er sonst noch vorhat.

Von Lea Fischer 12.08.2025, 11:29
Gino Silvio Sadiki ist neuer Betreiber des Restaurants in Wittenberg.
Gino Silvio Sadiki ist neuer Betreiber des Restaurants in Wittenberg. Foto: Lea Fischer

Wittenberg/MZ. - Der traditionsreiche „Luthersbrunnen“ in Wittenberg hat seit Kurzem einen neuen Betreiber – und der Start hätte turbulenter kaum sein können: „Wir haben fast keine Werbung gemacht, trotzdem war es brechend voll“, erinnert sich Gino Silvio Sadiki an den Dienstag Ende Juli, als seine „Trattoria Pizzeria Luthersbrunnen“ in der Dresdener Straße zum ersten Mal ihre Türen für Gäste öffnete.