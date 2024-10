Wittenberg/MZ. - Am Wochenende gibt es ein volles Handballprogramm. Dabei stehen die Oberliga-Partien der Herren im Fokus.

Gibt es wieder Ärger?

Der SV Grün-Weiß empfängt am Sonntag ab 17 Uhr den USV Halle II. Probleme hat es erstmals in dieser Saison gegen eine Zweitvertretung gegeben. Der HC Burgenland hat in der Startphase klar gegen Grün-Weiß geführt und der HC liegt auch noch zur Halbzeit vorn, bevor die Lutherstädter die Partie klar drehen. „Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, den Burgenländern von Beginn an zu zeigen, dass gegen uns nichts zu holen ist. Wir wollten schon in den ersten Minuten den Grundstein für den Sieg legen“, sagt Trainer Christian Schöne, der den berufsbedingt verhinderten Chef Marco Hüls vertretet. Zumindest der Endspurt hat dann aber doch überzeugt. „So habe ich mir das vorgestellt. Eine konsequente Abwehrleistung bringen und dann wie aus einem Guss nach vorn spielen“, sagt Schöne. Jetzt geht es also wieder gegen eine zweite Mannschaft. „Wir müssen konzentriert ins Spiel gehen. Ein Rückstand kann immer mal passieren. Und das ist unabhängig, ob es sich um eine erste oder zweite Mannschaft handelt“, sagt Hüls.

Auch die Radiser Männer stehen in der Oberliga vor einer interessanten Aufgabe. Sie treffen im Derby am Sonnabend ab 18 Uhr auf Kühnau. Die Tabellensituation birgt in diesem Jahr für besonderen Zündstoff. Beide Teams haben jeweils erst vier Punkte geholt. Jetzt geht es für beide darum, mit einem Erfolg Distanz zu den Abstiegsplätzen zu schaffen. „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel. Wir werden alles reinhauen“, erklärt der Radiser Kapitän Eugen Johannes. Zu den beiden Zählern gebe es keine Alternative. Für die Mission Sieg stehe fast die Bestformation zur Verfügung. Lediglich Sebastian Engel werde berufsbedingt ausfallen.

Die dritte Oberligamannschaft des Kreises – die Jessener Frauen – spielen auswärts. Anwurf bei Burgenland II ist am Sonntag, 14 Uhr. Dabei ist Jessen der Favorit beim punktlosen Letzten. „Wir sind trotz der langen Pause, die wir jetzt hatten, gut vorbereitet. Wir haben am vergangenen Wochenende ein gutes Trainingsspiel absolviert“, gibt sich Jessens Trainer Michael Thieme optimistisch und betont: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Auch personell sehe es nicht schlecht aus. „Wir sind gut aufgestellt“, betont der Coach. Ausfallen werde die erkrankte Torfrau.

Die Verbandsliga der Männer sorgt in diesem Jahr für viel Spannung. Die Apollos treffen am Samstag ab 17 Uhr – das Vorspiel bestreiten ab 14 Uhr Apollos II und Abus Dessau – in der Mehrzweckhalle Griebo auf den verlustpunktfreien Spitzenreiter. Das ist die Staßfurter Reserve. Es ist das absolute Spitzenspiel. Die Gastgeber – immerhin der amtierende Vizemeister – sind aktuell Vierter. „Wir wollen ein tolles, geiles Handballspiel abliefern“, kündigt Apollos-Trainer Jens Beese an. „Dabei ist das erste Ziel, nicht zu verlieren“, betont der Übungsleiter, der bisher mit dem Kontrahenten gute Erfahrungen gemacht habe. Schon bei einem Punktgewinn machen die Apollos den Weg frei für den HBC zur Übernahme der Tabellenführung. „Wir schauen nicht auf den HBC“, sagt Beese dazu.

HBC vor Tabellenführung?

Die HBC-Sieben spielt am Samstag ab 19 Uhr in der Stadthalle gegen USV Halle III. HBC-Trainer Jens Bertuleit schaut dabei auch nicht in Richtung Apollos. Das sei jetzt noch nicht interessant. „Wir wollen unsere Trümpfe ausspielen und gewinnen“, sagt der Coach, dem die Bestbesetzung zur Verfügung steht. Derzeit rockt der Aufsteiger mit einer offensiven Deckung – mitunter 3:3 – die Liga. Allerdings ob er sich wieder für so eine Variante entscheidet, lässt er noch offen. Möglicherweise hat der USV dafür eine Antwort. Grün-Weiß hat es einmal gegen Halle in der Oberliga mit einer offensiven Deckung versucht und dabei eine Klatsche kassiert. Das Experiment ist nach einem Spiel beendet.

Die Coswiger spielen am Sonntag ab 16.15 Uhr in Thale.

Der neue Torwart Tom Diestelmann hat überzeugt. Foto: Archiv/SveN Wieder

In der Anhalt-Oberliga der Männer trifft am Samstag ab 15.45 Uhr der Zweite, die Radiser Reserve, auf Spitzenreiter Zerbst.

Weiter: Coswig II - Kühnau II (Sa., 16 Uhr), Jessen - Grün-Weiß II (Sa., 18 Uhr); Frauen: Holzdorf - Wolfen (Sa., 15 Uhr), Dessau II - Jessen II (Sa., 18 Uhr), Grün-Weiß - HBC (So., 13 Uhr), Raguhn - Coswig (So., 15 Uhr), Kühnau II - Gräfenhainichen (So., 15.30 Uhr).