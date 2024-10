Am Wochenende hat in Wittenberg wieder der Reitertag stattgefunden.

Reitertag in Wittenberg: Wer am Wochenende gesiegt hat

Reitsport in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ - Seinen sechsten Reitertag hat am Wochenende der Reitverein Wittenberg im Johannes-Runge-Weg/Ecke Nordendstraße in Wittenberg ausgerichtet.

Anja Schulz vom Verein Hof Bernadotte (Foto: Sascha Graf)

Am Samstag standen verschiedene Dressurprüfungen auf dem Programm, während am Sonntag gesprungen wurde. Zahlreiche Kinder und Jugendliche traten den Weg nach Wittenberg an, um sich zu messen, aber auch um Spaß zu haben.

Die Schleifen, die es zur Siegerehrung gibt. (Foto: Sascha Graf)

Auf dem großen Foto oben ist Mia Sophie Baumann vom Wittenberger Reitverein zu sehen, die mit 8.2 Punkten den Sieg in der Dressurprüfung holte. Auf dem zweiten: Anja Schulz vom Verein Hof Bernadotte. Begehrt waren die Schleifen, die es zur Siegerehrung gibt.