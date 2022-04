Rechte kritisieren Karikaturen: Anti-Putin-Kunst in Wittenberg bleibt umstritten

Wittenberg/MZ - Die Anti-Putin-Karikaturen in einem Schaufenster am Wittenberger Marktplatz haben erneut für Protest aus der rechten Ecke gesorgt. Für die AdB äußerte sich Heiner Friedrich List im jüngsten Kulturausschuss. „Wenn man einen Staatsmann in einen Sarg legt“ oder ihm gar einen „Kopfschuss“ verpasst, so sei das eine „Aufforderung zum Töten“ und eine „Unverschämtheit“. Er sei „entsetzt“, sagte List, fand es nach eigenem Bekunden allerdings weniger schlimm, Putin als Hitler darzustellen.