Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag vor der Polizei in Halle geflüchtet. Dabei baute er in Langenbogen einen Unfall. Trotzdem fehlt von ihm jede Spur: Er entkam den Beamten.

Die Polizei verlor am Donnerstag einen Täter auf der Flucht.

Halle (Saale). – Ein Mann ist bereits am Donnerstag vor der Polizei in Halle geflüchtet und hat dabei einen Unfall in Langenbogen im Saalekreis verursacht, wie die Polizei meldet.

Der 23-jährige Gesuchte sei den Beamten während einer Streife am Donnerstag aufgefallen. Auch der Mann habe die Polizisten erkannt und sei in seinem Auto geflohen.

Flucht vor Kontrolle in Halle: Polizei bricht Verfolgung ab

Um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr zu bringen, brachen die Beamten eine Verfolgungsjagd ab, so die Polizei. Er sei mit hohem Tempo über die B80 in Richtung A143 unterwegs gewesen.

Der Mann sei dann mit einem anderen Auto in Langenbogen kollidiert, nachdem er eine rote Ampel überfahren habe. Der 23-Jährige habe seine Fahrt fortgesetzt, obwohl die Verfolgung der Polizei längst abgebrochen gewesen sei.

Die flüchtigen Fahrer konnte die Polizei nach eigenen Angaben bisher nicht fassen.