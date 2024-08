Ein provisorischer Container der Telekom taucht auf dem Arsenalplatz in Wittenberg auf. Was der Grund dafür ist.

Wittenberg/MZ. - Wer in den vergangenen Tagen am Wittenberger Arsenalplatz vorbeigeschlendert ist, wird ihn nicht übersehen haben: den markanten Telekom-Container in der Unternehmensfarbe Magenta. Aber was genau hat es mit diesem auffälligen Kasten auf sich und hat er womöglich etwas mit einer bevorstehenden Veranstaltung zu tun?