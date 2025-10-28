Finale der Rallye-Meisterschaften findet im großen Lausitzer Sandkasten statt. Ronny Broda und Matthias Eben starten dort erstmals und werden im BMW 318is über die Strecke jagen.

Ronny Broda und Matthias Eben während der Havelland-Rallye in diesem Jahr

Wittenberg/MZ. - Mit dem finalen Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft an diesem Wochenende beenden auch die Wertungen im Schotter-Cup, die ADMV Rallye-Meisterschaften sowie diverse Landesmeisterschaften die Saison. Ein hochkarätiges Starterfeld hat sich bereits in der Nennliste verewigt. Anlässlich ihres 20-jährigen Teamjubiläums gehen die Wittenberger Ronny Broda und Matthias Eben mit ihrem BMW 318is erstmals in der Lausitz an den Start und die Aufregung könnte größer nicht sein.