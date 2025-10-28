Saisonabschluss im Motorsport Rallye-Finale in der Lausitz
Finale der Rallye-Meisterschaften findet im großen Lausitzer Sandkasten statt. Ronny Broda und Matthias Eben starten dort erstmals und werden im BMW 318is über die Strecke jagen.
28.10.2025, 13:30
Wittenberg/MZ. - Mit dem finalen Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft an diesem Wochenende beenden auch die Wertungen im Schotter-Cup, die ADMV Rallye-Meisterschaften sowie diverse Landesmeisterschaften die Saison. Ein hochkarätiges Starterfeld hat sich bereits in der Nennliste verewigt. Anlässlich ihres 20-jährigen Teamjubiläums gehen die Wittenberger Ronny Broda und Matthias Eben mit ihrem BMW 318is erstmals in der Lausitz an den Start und die Aufregung könnte größer nicht sein.