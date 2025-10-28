Günthersdorf ehrt seinen Ehrenbürger Dietmar Kerntke postum mit einer Feierstunde. Am nach ihm benannten Weg wird ein erklärendes Zusatzschild von seinen Kindern enthüllt.

Die Kinder von Dietmar Kerntke enhüllten am nach ihrem Vater benannten Weg in Günthersdorf ein Erklärschild.

Günthersdorf/MZ. - Günthersdorf hat nach seinem Ehrenbürger Dietmar Kerntke (1935-2005) schon vor Jahren einen Weg benannt. Doch 20 Jahre nach seinem Tod wissen viele Einwohner nicht mehr, wer Dietmar Kerntke war.