weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Ehrenbürger postum gewürdigt: „Tausendsassa“, „eine Institution“: Was Günthersdorfer mit Dietmar Kerntke verbinden

Ehrenbürger postum gewürdigt „Tausendsassa“, „eine Institution“: Was Günthersdorfer mit Dietmar Kerntke verbinden

Günthersdorf ehrt seinen Ehrenbürger Dietmar Kerntke postum mit einer Feierstunde. Am nach ihm benannten Weg wird ein erklärendes Zusatzschild von seinen Kindern enthüllt.

Von Diana Dünschel 28.10.2025, 16:00
Die Kinder von Dietmar Kerntke enhüllten am nach ihrem Vater benannten Weg in Günthersdorf ein Erklärschild.
Die Kinder von Dietmar Kerntke enhüllten am nach ihrem Vater benannten Weg in Günthersdorf ein Erklärschild. (Foto: Diana Dünschel)

Günthersdorf/MZ. - Günthersdorf hat nach seinem Ehrenbürger Dietmar Kerntke (1935-2005) schon vor Jahren einen Weg benannt. Doch 20 Jahre nach seinem Tod wissen viele Einwohner nicht mehr, wer Dietmar Kerntke war.