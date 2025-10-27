Der zehnte Verhandlungstag geht sehr schnell über die Bühne. Informiert wird unter anderem über den Spurensicherungsbericht.

Wittenberg/Dessau/MZ/mac. - Nach längerer Pause ist am Montag vor dem Landgericht in Dessau die Verhandlung gegen die Frau aus Wittenberg fortgesetzt worden, der vorgeworfen wird, ihre neugeborenen Zwillinge erstickt zu haben. Es handelte sich bereits um den zehnten Fortsetzungstermin, der allerdings denkbar kurz ausfiel und nach wenigen Minuten bereits beendet war.