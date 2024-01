Die Bauern in Anhalt werden auch am Freitag ihre Proteste gegen die Politik der Ampel-Regierung fortsetzen. Das hat die Polizeiinspektion Dessau am Donnerstag bestätigt.

Schon am Mittwoch war die A-9-Auffahrt in Dessau-Ost blockiert.

Dessau/MZ. - Die Bauern in Anhalt werden auch am Freitag ihre Proteste gegen die Politik der Ampel-Regierung fortsetzen - und wollen erneut die Autobahnauffahrten blockieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Dessau vor.

Am Mittwoch, 10. Januar, konnten Autofahrer zwischen 9 und 13 Uhr an fast allen Anschlussstellen in und um Dessau-Roßlau nicht auf die A9 fahren, am Freitag, 12. Januar, soll das nun sogar von 7.30 Uhr bis 13 Uhr nicht möglich sein. Der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau bestätigte am Donnerstag „eine Anmeldung für mehrere versammlungsrechtliche Aktionen“.

Blockiert werden im Bereich der Polizeiinspektion Dessau die Auffahrten Köselitz, Coswig, Vockerode, Dessau-Ost, Dessau-Süd, Thurland und Bitterfeld-Wolfen.

Die Anschlussstelle Halle ist in beide Fahrtrichtungen befahrbar. An der Anschlussstelle Dessau-Süd ist eine Auffahrt in Richtung Berlin möglich, an der Anschlussstelle Coswig in Richtung München.

Die Autobahn selbst kann grundsätzlich an allen Anschlussstellen verlassen werden.