Propangasflaschen sorgen für Stichflammen bei Brand in Wittenberg

Am Sonntagabend ist die Feuerwehr in Wittenberg zum Brand eines Stallgebäudes und eines Schuppens in die Dessauer Straße gerufen worden. Die Alarmierung für die freiwilligen Kameraden der Wehren aus Wittenberg-West, Apollensdorf, Reinsdorf-Dobien, Braunsdorf und der hauptamtlichen Wachbereitschaft erfolgte um 17.39 Uhr.

Der Rauch des Feuers war weithin zu sehen. Vor Ort angekommen bestätigte sich der erste Verdacht. Die Feuer-Kategorie wurde vom Einsatzleiter sogar noch auf die zweithöchste Stufe angehoben. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Trupps der freiwilligen Wehren sowie ein Trupp der Hauptwache unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Zeitweise löschten die Feuerwehrleute mit vier Rohren.

Große Stichflammen verursachten zwei Propangasflaschen am Brandort. Zur Kontrolle nach dem Löschen wurden Wärmebildkameras eingesetzt. Zwischen dem Netto-Markt und der Total-Tankstelle blieb die B187 während der Löscharbeiten gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte eine vor dem Brand genutzte Heißluftpistole das Feuer entfacht haben. Dadurch entzündete sich darin befindliches Stroh. Ein vor dem Schuppen abgestellter Pkw und ein Pkw-Anhänger sowie die Garage des Nachbarn wurden durch die Hitzentwicklung beschädigt.

Der Einsatz war um 20 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. (mz/ba)