Prinzen kommen nach Wittenberg

In der Reihe der Hofkonzerte haben „Die Prinzen“ schon in Wittenberg im Schlosshof gesungen. Auf der Schlosswiese sind sie zum Reformationsjubiläum 2017 auf der großen Bühne aufgetreten (Foto). Knapp fünf Jahre später sollen sie dort wieder musizieren - diesmal wieder in der Hofkonzerte-Reihe des Kunstvereins.

Foto: Thomas Klitzsch