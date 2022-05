Polizei zeigt nach tödlicher Messerattacke mehr Präsenz auf dem Arsenalplatz in Wittenberg

Der Messerstecher vom Arsenalplatz in Wittenberg soll als Skater aktiv sein. Ob er in der Szene bekannt ist und wie die Polizei den Platz im Auge behält.

Am Montagnachmittag ist die Polizei mehrfach zum Arsenalplatz ausgerückt.

Wittenberg/MZ - Anderthalb Wochen sind seit dem tödlichen Messerangriff am Wittenberger Arsenalplatz vergangen - und noch immer sitzt der Schock tief. Der Tatverdächtige, ein junger Mann aus Wittenberg, wird derzeit vernommen. Ob sich der 20-Jährige zu der Tat äußert, lässt die Dessauer Staatsanwaltschaft auf MZ-Nachfrage offen. Nur soviel ist bekannt: „Die Ermittlungen dauern an. Im Moment werden noch Spuren gesichert und viele Zeugen verhört“, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag.