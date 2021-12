Polizei schätzt: Mehr als 2400 Teilnehmer auf Corona-Demo in Wittenberg

2.450 Teilnehmer, schätzte die Polizei am Montagabend, haben an der Demonstration in Wittenberg gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht teilgenommen. Damit wurde die bisherige Höchstzahl von 2.000 übertroffen. Bis Redaktionsschluss blieb die Lage laut einer Polizeisprecherin friedlich. Die Teilnehmer des so genannten Spaziergangs wurden aufgerufen, Abstand zu halten und friedlich zu bleiben.

„Wir wollen hiermit unser Immunsystem stärken“, sagte ein Redner am Startpunkt nahe des Weihnachtsmarktes. Die Teilnehmer skandierten „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“. Dazu wurde Musik, unter anderem von Xavier Naidoo gespielt. Einsatzkräfte der Wittenberger Polizei und der Landespolizei begleiteten den Protest.