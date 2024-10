Am Montagvormittag alarmiert ein Kellerbrand die Wittenberger Feuerwehr in die Berliner Straße. Wie ein aufmerksamer Hausmeister Schlimmeres verhindern konnte.

Polizei ermittelt nach Brand eines Kinderwagens in Mehrfamilienhaus

Kellerbrand in Wittenberg

Zu einem Kellerbrand in Wittenberg sind Einsatzkräfte am Montagvormittag alarmiert worden.

Wittenberg/MZ - Zu einem Kellerbrand in der Berliner Straße in Wittenberg sind am Montag gegen 9.30 Uhr zahlreiche Feuerwehren ausgerückt. Wie Stadtsprecherin Karina Austermann auf Nachfrage der MZ mitteilt, brannte nach ersten Meldungen der Leitstelle ein Kinderwagen, während die Bewohner des Mehrfamilienhauses mit der Evakuierung des Gebäudes begannen.

Der zuständige Hausmeister reagierte geistesgegenwärtig und schloss die Türen zum Keller, wodurch ein größeres Eindringen von Feuer und Rauch in den Treppenraum verhindert werden konnte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits vollständig evakuiert, was den Einsatzkräften ermöglichte, sich auf die Brandbekämpfung im Keller zu konzentrieren.

In zwei Einsatzabschnitten wurde der Brand durch die Wittenberger Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Anschließend wurden die Wohnungen auf mögliche Verrauchung überprüft. Vorsorglich sind eine Bewohnerin und ihr Säugling dem Rettungsdienst vorgestellt worden, der vor Ort Unterstützung leistete.

Nach der Kontrolle des Brandortes transportierten die Einsatzkräfte das Brandgut aus dem Keller und übergaben die Einsatzstelle der Polizei zur abschließenden Brandursachenermittlung. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter die hauptamtliche Wachbereitschaft sowie die Ortsfeuerwehren aus Teuchel, Reinsdorf/Dobien und Wittenberg/West. Unterstützung erhielt die Feuerwehr zudem durch den SKW-Ergänzungstrupp, die Polizei sowie den Rettungsdienst.